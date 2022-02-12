В Австрії підтримають санкції проти Росії, включно із зупинкою Nord Stream 2

Глава МЗС Австрії Александер Шалленберг переконаний, що у разі подальшої агресії Росії щодо України газопроводу "Північний потік-2" не буде видано ліцензію на експлуатацію.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє брюссельське видання Politico з посиланням на слова австрійського міністра.

"Шалленберг заявив Politico, що у разі вторгнення "зрозуміло, що "Північний потік-2" не отримає ліцензії на експлуатацію", - йдеться у матеріалі.

Глава австрійського МЗС також спростував повідомлення, що його країна, нібито, не бажає підтримувати санкції проти Росії у разі вторгнення в Україну. Він запевнив, що офіційний Відень підтримає "рішучу відповідь", включаючи призупинення газопроводу "Північний потік-2".

"Чи готові ми підтримати санкції? Так", - заявив Шалленберг.

Він висловив впевненість, що у питанні санкцій ЄС проти Росії "буде єдина відповідь, і Австрія є частиною цього консенсусу".

За словами Шалленберга, Євросоюз має "великий економічний важіль" і готовий його використовувати.

Водночас австрійський міністр вказав, що поки все ще залишаються можливості для дипломатичного вирішення кризи.

Як повідомляв Укрінформ, "Північний потік - 2" - російський газопровід, збудований в обхід України. Його проклали по дну Балтійського моря з РФ до Німеччини. Єдиним акціонером проєкту є ВАТ "Газпром".

У серпні компанія Nord Stream 2, оператор будівництва "Північного потоку- 2", програла у німецькому суді справу про звільнення газопроводу від вимог газової директиви ЄС. У листопаді Німецький федеральний регулятор відтермінував сертифікацію "Північного потоку-2" як незалежного оператора з транспортування газу.

