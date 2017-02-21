В Австрии стартовал суд относительно выдачи Фирташа Америке

Высший земельный суд Вены во вторник начал рассмотрение апелляции австрийской прокуратуры на предыдущее решение австрийского суда, который отказал в экстрадиции украинского олигарха Дмитрия Фирташа в США.

Об этом сообщают европейские журналисты в Twitter.

Как известно, апелляция была подана на решение Земельного суда Вены от 30 апреля 2015 года.

Перед заседанием адвокат Фирташа заявил, что Австрия не должна быть "инструментом американского влияния" и ее "репутация как государства висит на волоске". Его слова передает в соцсети журналист Саймон Шустер.

Еще один журналист, находящийся на месте происшествия, Изобель Кошив пишет: "С Фирташем в зал суда пришли несколько человек, но не Левочкин или Бойко. Судья зачитывает дело. Жена Лада сидит в первом ряду".

По информации "Интерфакс-Украина", судья, открывая заседание, после короткого введения в курс дела сообщил, что сначала будет заслушана позиция Верховной прокуратуры, после чего будет дано слово защите и предоставлена возможность выступить Фирташу.

Отмечается, что рассчитанный на 50 мест зал переполнен.

При входе в него была небольшая давка. Кроме украинских СМИ, присутствует большое количество австрийских и других зарубежных медиа.

В соответствии с австрийским законодательством, ведение фото и видеосъемки, а также трансляция в ходе заседания суда запрещены.

Фото: Isobel Koshiw / Twitter

Как сообщалось, украинского олигарха задержали в Австрии в марте 2014 года по запросу американских следователей, но выпустили под залог в 125 миллионов евро.

США обвиняют Фирташа в даче взятки в размере 18,5 миллионов долларов за лицензию на разработку титановых месторождений в Индии вне конкурса. Олигарху грозит до 50 лет тюрьмы и конфискация всех активов.

Соединенные Штаты направили в Австрию запрос на экстрадицию Фирташа, но 30 апреля 2015 года Земельный суд Вены по уголовным делам отказал Минюсту США и запретил выдачу олигарха.

Позже Фирташ направил в Конституционный суд Австрии представление с требованием признать неконституционным соглашение об экстрадиции между Австрией и США, но суд отказал в рассмотрении жалобы. Таким образом, апелляционный суд получил возможность рассмотреть жалобу прокуратуры на решение суда первой инстанции о запрете экстрадиции Фирташа.