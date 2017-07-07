В Австрии закрыли дело против партнера Фирташа

В Австрии закрыли дело против партнера украинского бизнесмена Дмитрия Фирташа Хареса Юссефа, которого задержали в феврале, но вскоре освободили под залог в размере 100 тысяч евро, сообщает австрийское издание Profil.

Как сообщает издание, дело закрыли после того, как в мае Юссеф явился в суд Барселоны. Однако испанская сторона уведомила австрийскую о его явке с большим опозданием.

По словам пресс-секретаря Венского земельного суда, европейский ордер на арест Юссефа потерял свою силу, в связи с чем дело было закрыто.

В свою очередь пресс-секретарь испанской прокуратуры сообщила, что дело будет рассматриваться в Барселоне в середине июля, а его подробности не разглашаются.

Отмечается, что европейский ордер на арест Юссефа издали в связи с делом об отмывании денег в Барселоне. Испанские правоохранители подозревают, что, будучи в Вене, бизнесмен создал сеть компаний, аффилированных с кипрскими фирмами для отмывания денег, которые якобы поступали от Фирташа.

Юссеф считается ключевой фигурой в деле Фирташа, который с 2014 года находится в Вене в связи с его преследованием со стороны США и Испании. Испанские власти считают Юссефа ближайшим партнером Фирташа и подозревают в соучастии в преступной организации. При этом оба бизнесмена отрицают обвинения, отмечает издание.

Как известно, Дмитрий Фирташ обратился в Конституционный суд Австрии, чтобы избежать экстрадиции в США, где ему грозит до 50 лет тюрьмы и конфискация всех активов. В США его обвиняют в попытке с помощью взяток на общую сумму в 18,5 млн долларов получить разрешения на добычу титана в Индии, а также в использовании американских счетов и серверов трансфере взятки индийским чиновникам.

21 февраля Австрийский суд разрешил экстрадицию Фирташа в США.

Окончательное решение об экстрадиции будет принимать федеральный министр юстиции Австрии.

В тоже время, австрийский адвокат украинского олигарха подтвердил его задержание сразу же после заседания суда и сообщил о намерении обжаловать это решение в Верховном суде Австрии и Европейском суде по правам человека.

По материалам: Profil