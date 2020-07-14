В Білорусі почались мітинги проти нереєстрації опозиційних кандидатів на президентські вибори

Присутні в центрі Мінська протестують проти відмови в реєстрації кандидатами в президенти Білорусі Віктора Бабарика та Валерія Цепкала

Про це повідомляє ТУТ. Бай.

14 липня Центрвиборчком на засіданні підвів підсумки реєстрації кандидатів в президенти.

Двом альтернативним претендентам в кандидати на пост президента, Віктору Бабарико та Валерію Цепкало, які набрали найбільше підписів, в реєстрації відмовили.

Люди вийшли на вулицю.

На акції протесту проти зняття опозиційних кандидатів з виборів президента Білорусі в Мінську почалися затримання.