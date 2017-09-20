В Барселоне тысячи людей протестуют против арестов накануне референдума

В Барселоне перед зданием департамента экономики две тысячи человек протестуют против арестов и обысков, которые испанские власти провели в правительственных учреждениях Каталонии. Об этом сообщает Telegraph.
Из-за этого в городе частично нарушено автобусное сообщение.
Гражданская гвардия Испании во время спецоперации, связанной с подготовкой в Каталонии референдума о независимости, задержала ряд чиновников, в том числе заместителя вице-председателя каталонского Женералитета Хосепа Марию Хове. Всего задержаны 16 человек.
В здании правительства и других учреждениях прошли обыски. Гвардейцы искали документацию, связанную с подготовкой референдума.
На фоне обысков и арестов глава Каталонии Карлес Пучдемон созвал экстренное заседание исполнительного комитета правительств.
Власти Каталонии собираются провести 1 октября "референдум о независимости", который не признает испанское правительство.
Конституционный суд Испании приостановил действие всех документов по поводу голосования, принятых на прошлой неделе Женералитетом и каталонским парламентом. Таким образом, все дальнейшие действия каталонских властей по подготовке референдума незаконны.
Также Испания заблокировала счета Каталонии, чтобы не допустить референдума.