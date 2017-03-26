В Беларуси сегодня пройдут акции с требованием освободить задержанных активистов

Сегодня, 26 марта, в Беларуси пройдет еще один митинг в знак протеста против массовых задержаний активистов на Марше воли. Призыв выходить на митинг появился в сообществе "Студенты Беларуси" во "ВКонтакте".

"Призываем всех выйти завтра, 26 марта, на Октябрьскую площадь Минска! В 12:00! Наше требование - освобождение всех несправедливо арестованных во время мирных маршей протеста и Дня Воли!", - говорится в сообщении.

Также, на митинг призывает выходить активист Павел Белавус в своем Facebook.

Шунякі, за што б'еце? У суполцы "Студэнты Беларусі" з'явіся заклік 26 сакавіка а 12-й выйсці Мінску на Кастрычніцку... Опубліковано Pavel Belavus 25 березень 2017 р.

Напомним, вчера в центре Минска проходили акции ко Дню Воли, участников которых начали задерживать правоохранительные органы. В общей сложности задержали несколько сотен человек, в том числе, одного из лидеров оппозиции Владимира Некляева.

Задержания проходили по всему центру Минска, правоохранители действовали грубо, с применением силы. Сотрудники ОМОНа проверяли активистов и уводили их для дальнейшего выяснения обстоятельств. Также, на проспекте Независимости перемещалась спецтехника.