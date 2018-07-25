В Беларуси увеличили срок безвизового пребывания иностранцев в стране до 30 суток

Для безвизового въезда в Беларусь иностранным гражданам необходимо при себе иметь загранпаспорт, деньги, действующий в Беларуси медицинский страховой полис на сумму не менее €10 тыс.

Срок безвизового пребывания иностранных граждан в Беларуси увеличен до 30 суток при условии их въезда в страну и последующего выезда через государственную границу в аэропорту Минск. Соответствующий указ президент Беларуси Александр Лукашенко подписал 24 июля, сообщает пресс-служба белорусского президента.

"В документе актуализирован перечень государств, граждане которых вправе воспользоваться режимом безвизового въезда и выезда: из него исключены страны, с которыми Беларусь заключила двусторонние соглашения о взаимной отмене виз", - сказано в сообщении.

Для безвизового въезда в Беларусь иностранным гражданам необходимо при себе иметь загранпаспорт, деньги, действующий в Беларуси медицинский страховой полис на сумму не менее €10 тыс.

"Для граждан Вьетнама, Гаити, Гамбии, Индии, Ливана, Намибии и Самоа обязательным дополнительным требованием является наличие в паспорте действительной многократной визы государств ЕС или Шенгенской зоны с отметкой о въезде на их территорию, а также авиабилетов с подтверждением в них вылета из национального аэропорта Минск в течение 30 дней с даты въезда. В отношении граждан Китая данный порядок безвизового въезда в Беларусь будет применяться до 10 августа 2018 года - до вступления в силу двустороннего соглашения о взаимном безвизовом режиме для владельцев обычных паспортов", - продолжили в пресс-службе.

Также отмечается, что порядок безвизового передвижения через аэропорт Минска не распространяется на лиц, прибывающих в Беларусь авиарейсами из России, а также планирующих вылететь в российские аэропорты, поскольку данные рейсы являются внутренними и пограничный контроль на них не осуществляется.

"Безвизовый режим также не распространяется на иностранных граждан, следующих в Беларусь для трудоустройства, ведения коммерческой деятельности и обучения, длительность которого превышает 30 суток... Иностранные граждане, планирующие находиться в Беларуси более пяти рабочих дней, должны будут зарегистрироваться в органах внутренних дел по месту своего пребывания в стране. При проживании в гостиницах, хостелах, санаториях и прочих коллективных средствах размещения регистрация осуществляется администрациями этих учреждений по умолчанию во время заселения", - говорится в пресс-релизе.

В феврале 2017 года в Беларуси вступил в силу указ Лукашенко о безвизовом порядке въезда в страну на срок не более пяти суток для граждан 80 государств.