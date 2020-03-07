В Беларуси вылечен первый пациент с диагнозом "коронавирусная инфекция"

В Беларуси один из заразившихся коронавирусом - иранский студент - выздоровел и будет выписан из больницы в конце следующей недели, сообщили в пресс-службе Минздрава республики в субботу.

"С радостью сообщаем, что у студента из Ирана получен первый отрицательный результат на наличие РНК коронавируса. На сегодняшний момент пациент чувствует себя удовлетворительно ", - отмечают в пресс-службе.

В ведомстве напомнили, что именно этот молодой человек был первым пациентом в Беларуси, у которого было диагностировано это заболевание.

В Минздраве напомнили, что, согласно действующим в мире подходам к лечению пациентов с коронавирусной инфекцией, они могут быть выписаны после 14 дней с момента установления диагноза и после двух отрицательных лабораторных тестов. В Китае разработали измерительный прибор для определения коронавируса за пол часа

"Выписка пациента запланирована на конец следующей недели. Так что обучение в белорусском университете этот студент начнет немного позже своих однокурсников", - уточнили в пресс-службе.