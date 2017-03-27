В Белом доме назвали неправдивой информацию о "счете" Меркель на $375 млрд

Прес-секретарь Белого дома Майкл Шорт опроверг информацию о передаче Ангеле Меркель американским президентом Дональдом Трампом распечатанного счета с долгом Германии. Шорт назвал неправдивым сообщение об этом 375-миллиардном счете, сообщает CNBC.

Ранее сообщалось, что Дональд Трамп во время своей встречи с немецким канцлером Ангелой Меркель, вручил ей распечатанный счет на 375 миллиардов долларов. По мнению американского президента, это та сума, которую Германия не потратила на оборону, несмотря на обязательства перед НАТО.

Издание сообщает, что Трамп посчитал суму недовыполненных расходов Германии на оборону за последние 12 лет. В Германии такой жест американского президента назвали возмутительным. По материалам: ZN.UA