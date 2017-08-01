В Белом доме назвали сроки подписания Трампом законопроекта о новых санкциях против России

Президент США Дональд Трамп еще не подписал законопроект о введении новых санкций против России, Ирана и КНДР, но сделает это в ближайшие дни, сообщили в Белом доме.

"Пока не подписал, но, как мы заявили ранее, на этой неделе он это сделает", - сообщила официальный представитель Администрации президента Сара Сандерс журналистам на брифинге в Вашингтоне во вторник, 1 августа.

Сандерс уточнила, что в Белом доме продолжается "юридический процесс рассмотрения закона", а также пообещала сразу же сообщить о его подписании президентом.

Государственный секретарь США Рекс Тиллерсон, в свою очередь, также сообщил о готовности Трампа подписать закон, хотя он и не поддерживает данную инициативу Конгресса.

"Ни я, ни президент не были в восторге от этого. Но законопроект поддержало подавляющее большинство конгрессменов. Все указывает на то, что президент подпишет этот документ", - заявил глава Госдепартамента.

Как сообщалось, президент США Дональд Трамп уже ознакомился с окончательным вариантом законопроекта о введении более ужесточенных санкций против России, и намерен подписать его. В конце июля законопроект почти единогласно поддержали обе палаты Конгресса.

Законопроект предусматривает введение санкций в отношении различных отраслей российской экономики. Кроме того, предлагается кодификация уже действующих ограничений, что лишит администрацию США возможности самостоятельно принимать решения о судьбе действующих против России санкций.

Согласно документу, Вашингтон по-прежнему будет выступать против газопровода "Северный поток-2", так как он оказывает вредное воздействие на энергетическую безопасность Европейского Союза, развитие газового рынка в Центральной и Восточной Европе и реформы Украины в сфере энергетики.

По материалам: Интерфакс-Украина