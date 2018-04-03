В Белом доме не исключают, что могут пригласить Путина в США на встречу с Трампом

Пресс-секретарь администрации президента США Сара Сандерс подтвердил, что рассматривается возможность визита в США президента России Владимира Путина. Там, в Вашингтоне, он должен провести переговоры с президентом Соединенных Штатов Дональдом Трампом.

Об этом передает "Радио Свобода".

"Как подтвердил сам президент 20 марта через несколько часов после его разговора с президентом Путиным, они обсудили двустороннюю встречу в "недалеком будущем" в нескольких потенциальных местах, в том числе и в Белом доме. У нас нечего к этому добавить", - сказала Сандерс.

Отметим, что перед этим кремлевский советник Юрий Ушаков сказал, что Трамп во время телефонного разговора пригласил Путина посетить Белый дом.

Телефонный разговор Трампа и Путина состоялся 20 марта, через два дня после выборов президента России, на которых победил Путин. Президент США поздравил Путина с победой на президентских выборах. По данным The Washington Post, Белый дом не рекомендовал Трампу делать этого и советовал начать разговор с обсуждения "дела Скрипаля". Президент США тогда написал в Twitter, что иметь хорошие отношения с Россией "это хорошо, а не плохо".

Трамп также заявил, что хочет встретиться с Путиным в "недалеком будущем", чтобы обсудить вопрос относительно Украины, Сирии и Северной Кореи.

Через шесть дней после этого США решили выслать десятки российских дипломатов в ответ на отравлении бывшего российского разведчика Сергея Скрипаля в Великобритании, что в очередной раз ухудшило российско- американские отношения.