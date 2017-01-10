В Белом доме не исключают отмену Трампом части санкций против России

Избранный президент Соединенных Штатов Дональд Трамп может рассмотреть отмену некоторых санкций, которые Барак Обама ввел против России за вмешательство в американские президентские выборы через хакерские атаки.

Об этом заявила одна из советников Трампа Келлиэнн Конвей в интервью USA Today.

Стоит отметить, что в прошлом месяце США расширили санкции против России. Администрация Обамы также приняла решение о выдворении 35 дипломатов РФ. Эти шаги объяснялись кибератаками Москвы.

Советник Трампа поставила под сомнение необходимость дополнительных расследований в отношении отчетов о российских кибератах в избирательную кампанию.

"Я предполагаю, что президент Трамп захочет убедиться, что наши действия являются пропорциональными к тому, что произошло, на основании того, что мы знаем", - подчеркнула Конвей.

Сверх того, она также заявила, что меры, предпринятые Обамой, в том числе изгнание 35 предполагаемых российских шпионов, были жестче, чем те, которые он приказал сделать после сообщения о кибератаках со стороны Китая и Северной Кореи.

Советник избранного президента США объяснила эту разницу политическими соображениями. Конвей высмеяла предложение демократов Палаты представителей и Сената создать двухпартийную независимую комиссию по расследованию обвинений в адрес России.

"Дело в том, что демократы стали суперзаинтересованными в этом вопросе после того, как выборы пошли не так, как они того хотели и ожидали", - отметила Конвей.

Как сообщал MIGnews.com.uа, представитель Госдепа Джон Кирби заявил, что в публичной версии доклада спецслужб США о вмешательстве российских хакеров в президентские выборы нет соответствующих доказательств, потому что спецслужбы хотят сохранить в тайне источники информации и методы работы.

В незасекреченной версии доклада, которую спецслужбы опубликовали 6 января, записано, что разведка США "с высокой долей уверенности" считает, что распоряжение об организации кампании по вмешательству в выборы президента США дал президент Российской Федерации Владимир Путин, чтобы "подорвать веру народа в американскую демократию, очернить Хиллари Клинтон, причинить вред ее президентской кампании и помешать потенциальной победе на выборах".

