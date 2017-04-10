В Белом доме обсуждают возможность введения новых санкций в отношении России и Ирана

Администрация президента США Дональда Трампа обсуждает возможную разработку новых санкций против России и Ирана из-за позиции по Сирии, сообщила в эфире телеканала CNN постоянный представитель США в ООН Никки Хейли.

Она отметила, что Трамп намерен обсудить этот вопрос, и процесс обсуждения уже идет.

Представитель США в ООН предположила, что либо Россия знала о химическом оружии и готовящихся атаках и скрыла, либо была обманута сирийским президентом Башаром Асадом, который обладает химическим оружием без ведома официальной Москвы.

Она напомнила, что первая реакция российских властей на химическую атаку в Сирии была не сочувствием: "Это сделал не Асад".

Хейли также добавила, что у Трампа есть доказательства применения в Сирии химического оружия. "Все они, разумеется, засекречены, и я уверена, что когда они смогут рассекретить их, они это сделают", - отметила она.

Сегодня стало известно, что лидер республиканского большинства в Сенате США Митч Макконнелл не исключает введения новых санкций против РФ при условии, что предложение получит двухпартийную поддержку.

7 апреля США нанесли ракетный удар по авиабазе правительственных войск Сирии. Приказ об атаке отдал президент США Дональд Трамп.

В армии Асада заявили о шести погибших в результате атаки, в Сирийской обсерватории по правам человека - о четырех.

Ракетный удар стал ответом на применение войсками Асада химического оружия в провинции Идлиб 4 апреля, заявили в Вашингтоне.

7 апреля правозащитники из Сирийской обсерватории по правам человека сообщили, что в результате химической атаки погибло 87 жителей, в том числе 31 ребенок в возрасте до 18 лет, 20 женщин.

Президент Ирана Хасан Рухани заявил, что своими действиями в Сирии Трамп помогает террористическим группировкам.