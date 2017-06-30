В Белом доме подтвердили встречу Трампа с Путиным в рамках саммита G20

Встреча Трампа с Путиным входит в число нескольких запланированных мероприятий, во время визита президента США в Германию.

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп встретится с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным в рамках саммита G20, который состоится в Германии на следующей неделе. Об этом сообщает Associated Press.

Так, советник по национальной безопасности Трампа Герберт Макмастер заявил, что встреча Трампа с Путиным входит в число нескольких запланированных мероприятий, во время визита президента США в Германию.

Информацию подтвердили и в Кремле.

"Так или иначе (лидеры) на полях встретятся. Мы уже об этом говорили", - сообщил "РИА Новости" пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков.

Напомним, ранее пресс-секретарь Белого дома Шон Спайсер уже заявил, что администрация президента США не исключает возможной встречи Дональда Трампа с президентом РФ Владимиром Путиным в Германии в июле.