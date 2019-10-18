В Белом доме признали, что оказывали давление на Украину

Руководитель аппарата Белого дома президента США Дональда Трампа Мик Малвейни признал, что решение приостановить предоставление оборонной помощи Украине связано с расследованием против демократов.

Об этом он заявил во время пресс-брифинга перед журналистами, сообщает CNN.

"Исполняющий обязанности руководителя аппарата Белого дома Мик Малвейни сделал потрясающее признание в четверг, чем фактически подтвердил, что президент Дональд Трамп заморозил почти 400 млн долларов оборонной помощи Украине, чтобы нажать на эту страну для проведения расследования против демократов, - говорится в сообщении.

Во время выступления Малвейни подчеркнул, что он знает только о запросе США по расследованию дела по взлому сервера Демократического национального комитета на 2016 года. Несмотря на это он уточнил, что именно из обнародованной недавно переписки американских дипломатов известно о давлении на Украину, чтобы официальный Киев провел расследование против компании Burisma, с которой был связан сын Джо Байдена, Хантер.

Позже Малвейни уточнил свои высказывания по поводу оборонной помощи.

"В очередной раз СМИ решили неверно толковать мои слова с целью развить предвзятое политическое охоты на ведьм против президента (США Дональда) Трампа. Позвольте я проясню, (между Трампом и украинским президентом Владимиром Зеленским - ред.) не было абсолютно никакого соглашения типа "ты - мне, я - тебе", что касается украинской оборонной помощи и любого расследования, связанного с выборами в 2016 году, - говорится в опубликованном Белым домом письменном заявлении Малвейни.

Напомним, издание The Wall Street Journal опубликовало материал о том, что во время июльского разговора с президентом Украины глава Белого дома призвал Киев расследовать деятельность Хантера Байдена, сына Джо Байдена, в обмен на финансовую и военную помощь.

Публикация послужила причиной разгоревшегося в США скандала и стала поводом для запуска процедуры импичмента Трампа. Однако информация о давлении на Киев была опровергнута после публикации Белым домом стенограммы разговора.

Джо Байден является главным конкурентом Трампа на предстоящих президентских выборах 2020 года.