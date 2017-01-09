В Белом доме прокомментировали информацию о возможной встрече Трампа с Путиным

Представитель Белого дома Джош Эрнест заявил, что избранный президент США Дональд Трамп сам решит, когда встречаться с главой РФ Владимиром Путиным. Об этом сообщают "РИА Новости".

Кроме того, представитель Белого дома заявил, что встречи на высшем уровне США и РФ "совершенно допустимы".

"Президент Барак Обама несколько раз встречался с президентом Путиным. Это совершенно допустимо, что президент США встречается с президентом России", - отметил Эрнест, отвечая на вопрос, беспокоят ли Обаму встречи новой администрации США с Путиным.

Напомним, ранее в Кремле заявили, что встреча президента России Владимира Путина с новоизбранным главой США Дональдом Трампом может состояться после инаугурации последнего.