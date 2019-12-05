В Белом доме прокомментировали слушания по импичменту Трампа

Слушания в юридическом комитете палаты представителей конгресса США, посвященные импичменту в отношении Дональда Трампа, показали лишь предвзятость к президенту. Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Стэфани Гришэм, передает The Washington Post.

"Единственное, что три либеральных профессора установили на слушаниях председателя Надлера, это их политическая предвзятость к президенту", - заявила Гришэм. Она добавила, что Трамп не сделал ничего плохого, а конгрессменам необходимо "вернуться к работе в интересах американцев".

Ранее по итогам первого заседания юридического комитета палаты представителей, посвященного импичменту, глава комитета и представитель Демократической партии Джеральд Надлер заявил, что Трамп поставил свои личные и политические интересы выше национальной безопасности США и права каждого американского гражданина участвовать в честных выборах. По словам Надлера, Трамп дважды просил иностранное правительство вмешаться в выборы США - в 2016 и 2020 году.

На слушаниях в качестве экспертов по Конституции США выступили четыре профессора американской школы права. С их помощью юридический комитет должен определить, можно ли выдвинуть против Трампа обвинения, основанные на его телефонном разговоре с украинским президентом Владимиром Зеленским, который прошел в июле.

3 декабря комитет по разведке палаты представителей конгресса США опубликовал окончательную версию доклада в рамках процедуры импичмента Трампу.

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