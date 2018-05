В Белом доме прокомментировали удары Израиля по Сирии

Пресс-секретарь Белого дома США Сара Сандерс заявила, что у Израиля есть полное право защищать свою страну. Об этом сообщает УНН со ссылкой на интервью телеканалу Fox News.

"Это (нападение Ирана на Израиль - Ред.) в очередной раз доказывает, что иранскому режиму нельзя доверять. Израиль имеет полное право защищать свой суверенитет. Мы поддерживаем их и поддержим любые действия, направленные на самозащиту", - сказала Сандерс.

Ранее сообщалось, что Иран нанес ракетный удар по позициям израильских войск на Голанских высотах. Во время инцидента израильская армия активировала тактическую противоракетную систему "Железный купол", которая "перехватила несколько ракет". Израильские военные сообщили, что некоторые ракеты попали в цель, другие были перехвачены. Они добавили, что был нанесен удар в ответ - позже сирийское агентство SANA заявило, что ПВО страны отражают ракетную атаку Израиля.

Сара Сандерс подчеркнула, что нападение Ирана на Израиль доказывает: президент США Дональд Трамп принял правильное решение о выходе из иранской ядерной сделки.

Ранее телеканал Al Mayadeen передал, что израильские ВВС нанесли удары сирийским военным позициям в районе Хан-Арнаба и в города Эль-Баас (провинция Эль-Кунейтра, 40 км от Дамаска), расположенных у подножия Голанских высот. По данным телеканала, атака стала ответом на ракетный обстрел израильских постов на оккупированной части Голан. Телеканал не указывает, кто вел обстрел израильских позиций с сирийской территории: войска или проиранские формирования, воюющие на стороне правительственной армии.

По информации канала, удары нанесли по нескольким израильским военным объектам, включая штаб 810-й бригады, командный пункт на горе Хермон, радарную станцию и посадочная площадка для вертолетов. За ним выпущены десятки ракет, сообщает Al Mayadeen.

Как подчеркнул в интервью Al Mayadeen ливанский военный эксперт генерал Ильяс Фархат, "ракетный обстрел позиций израильской армии на Голанах сделан с территории Сирии впервые с 1973 года, когда разразился третья арабо- израильская война". По его мнению, "эти удары закономерны, поскольку ВВС Израиля неоднократно атаковали в апреле и мае военные объекты в Сирии". Фархат напомнил, что "ни оккупация, ни аннексия Израилем принадлежат Сирии Голанских высот не признаются международным сообществом".

