В Белом доме проведут проверку из-за телефонного разговора Трампа и Зеленского

В Белом доме планируют провести внутреннюю проверку в отношении чиновников администрации президента США, чтобы проанализировать их действия после телефонного разговора между Дональда Трампом и президентом Украины Владимиром Зеленским, сообщает The New York Times.

Известно, что советники Трампа опасаются, что действия чиновников могут быть направлены на "поиск крайнего" в расследовании импичмента президента США, которого обвиняют в злоупотреблении властью.

Напомним, в США Палата представителей Конгресса начала процедуру расследования импичмента Трампа, который, якобы, оказывал давление на Зеленского с целью возобновить расследование в отношении Хантера Байдена, сына одного из главных конкурентов президента США на будущих выборах Джо Байдена. В результате Белый дом опубликовал стенограмму разговора между Трампом и Зеленским.

Как сообщал MIGnews.com.ua ранее, президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп заявил о готовности сотрудничать со следствием по делу о его импичменте, однако на определенных условиях.