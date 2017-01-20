В Белом доме впервые за 150 лет не будет домашнего любимца

Нообраний президент США Дональд Трамп станет первым за 150 лет главой штатов, чья семья не привезет с собой в Белый дом домашнего любимца.

Об этом сообщает Интерфакс.

По информации Музея президентских питомцев, начиная с Теодора Рузвельта в президентской резиденции всегда были собаки. Отмечается, что эти животные пользовались неизменной популярностью у большинства американцев.

Нередко в придачу к собакам президент и его семья заводили и других животных.

"Первые семьи с домашними животными заставляют нас осознать, что они такие же люди, как и мы. Научить детей, да и взрослых различать президентов США по домашним животным проще, чем по любому другому признаку", - считает основатель музея Клэр Маклин.

У семьи президента Барака Обамы есть две португальские водные собаки - Бо и Санни, у Джорджа Буша-младшего был шотландский терьер по кличке Барни Буш, а в семье Клинтонов - лабрадор-ретривер Бадди и кот Сокс.

Интересно также, что в разное время президенты США держали даже лошадей и птиц, а у президента Уильяма Тафта были козел и молочная корова.

Президент Джон Адамс держал в Белом доме аллигатора, которого ему подарил маркиз де Лафайет, а его жена Луиза разводила гусениц тутового шелкопряда.

Стоит добавить, что ранее в планах все же было появление домашнего питомца и в семье Трампа. В частности, младшему сыну президента хотели подарить щенка породы голдендудль. Цвет шерсти собачки очень близок к редкому оттенку волос Трампа. Животное назвали Паттоном, но в ожидании переезда друг семьи Трампов Лоис Поуп так привязалась к щенку, что не смогла с ним расстаться.

Напомним, в Вашингтоне на улицах сошлись два лагеря - сторонников избранного президента Дональда Трампа и его оппонентов. Так, под стенами Национального пресс-клуба собралось несколько тысяч человек, решивших поддержать свободу медиа и высказываний.За считанные часы до начала инаугурации стало известно, что многим ведущим американским СМИ отказали в доступе к инаугурационных событий, в частности, бала республиканцев, который по иронии происходил именно а стенах дома прессы. Возмущенные вашингтонці бросали в гостей бала яйца и скандировали: "Мы - народ".

Накануне инаугурации в Вашингтоне состоялся концерт в честь Трампа

В американской столице фактически на соседних улицах сошлись два лагеря - сторонников Трампа и его оппонентов. Полиция утверждает, что последние сутки перед инаугурацией 45-го президента США - самые неспокойные.