В Белом доме все еще не видят оснований для импичмента Трампа

Администрация президента США уверена, что Трамп не совершил ничего противозаконного, а объявленная демократами процедура импичмента как раз именно незааконна.

В Белом доме считают, что просьба президента США Дональда Трампа к руководству Украины расследовать деятельность в ней экс-вице-президента США Джо Байдена не является противозаконной, соответственно, демократы не имели никакого права инициировать процедуру импичмента сообщает 3 ноября "Голос Америки".

"Ничто здесь не может представлять собой "серьезное преступление или проступок", - заявила CNN старший помощник Трампа Келлиэнн Конуэй, имея в виду основания для импичмента президента, упомянутые в конституции США. Заявление Конуэй прозвучало спустя несколько дней после того, как подконтрольная демократам Палата представителей одобрила процедуру расследования относительно импичмента Трампа в связи с его действиями относительно Украины", - сказано в сообщении издания.

Конуэй также отметила, что ей ничего не известно о том, требовал ли Трамп компромат на Байдена в обмен на военную помощь и исключила возможность такого давления на Киев со стороны Белого дома.

"Давайте будем честными, о чем там не упоминалось, так это о задержке помощи. Они получили эту помощь", - указала она.

31 октября Палата Представителей проголосовала за процедуру импичмента, определив порядок публичных слушаний, допроса свидетелей, права и обязанности участников процесса. Резолюцию поддержали 232 конгрессмена, 196 - голосовали против. Отметим, что 234 места в нижней палате Конгресса занимают демократы, 197 республиканцы. Но в Сенате у республиканцев большинство: 53 места из 100. А без одобрения верхней палаті Конгресса снять президента с должности нельзя.

По материалам: Голос Америки (русская служба)