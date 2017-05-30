В Берлине состоится встреча в "нормандском формате"

Во вторник, 30 мая, в Берлине пройдет встреча в "нормандском формате. Об этом сообщил представитель министерства иностранных дел Германии Мартин Шефер, пишет УНН.

В переговорах примут участие заместители руководителей министерств иностранных дел стран, входящих в Нормандскую четверку - Украина, Россия, Германия, а также Франция.

На данный момент известно, что главной темой будет текущая ситуация на востоке Украины в зоне вооруженного противостояния. Также должны обсудить соблюдение режима прекращения огня и соблюдение сторонами договоренностей, подписанных в Минске.

"Это будет обзор текущей ситуации на местах о прекращении огня и обо всех других обязательствах по Минскими договоренностями", - указал Шефер.

Как сообщал MIGnews.com.uа ранее, заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков заявил, что РФ готова вести переговоры по урегулированию ситуации на Донбассе с Соединенными Штатами Америки.