В Болгарии двух российских дипломатов обвиняют в шпионаже

Прокуратура Болгарии начала расследование в отношении двух российских дипломатов, которые, по данным местных спецслужб, занимались шпионажем

Генпрокурор Болгарии Иван Гешев сообщил МИД страны о доказательствах того, что двое иностранцев занимались на территории Болгарии разведывательной деятельностью.

Один из подозреваемых - первый секретарь посольства России в Болгарии. Его имя болгарская прокуратура не уточнила. По данным следователей, он занимался разведывательной деятельностью с 2017 года по настоящее время, интересуясь механизмами избирательного процесса в стране.

Другой россиянин является сотрудником Торгового представительства РФ в Софии, он собирал информацию по энергетике.

Отмечается, что, несмотря на наличие оснований для привлечения их в качестве обвиняемых в совершении преступления, уголовное производство в отношении двух российских граждан было приостановлено на основании Венской конвенции о дипломатических сношениях.

Напомним, в октябре 2019 г. из Болгарии был выслан российский дипломат, которого подозревали в шпионаже.