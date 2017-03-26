В Болгарии начались досрочные парламентские выборы

В Болгарии 26 марта проходят досрочные выборы парламента страны, сообщается на сайте «Болгарского телеграфного агентства».

По данным болгарского ЦИК, в выборах в национальное собрание участвуют 12 партий, девять коалиций и девять независимых кандидатов. Всего зарегистрированы 4680 кандидатов в 31 избирательном округе.

Избирательные участки открылись в 7.00 по местному времени (7.00 мск) и закроются в 20.00 (20.00 мск), так как в ночь на 26 марта страна перешла на летнее время.

Как передает РИА «Новости», партии ГЕРБ («Граждане за европейское развитие Болгарии») и БСП (Болгарская социалистическая партия) имеют практически равные шансы на победу. Итоги выборов определят, какая из двух партий будет формировать правительство страны.