В Болгарии застрелили известного бизнемена

В столице Болгарии Софии в понедельник застрелили известного бизнесмена Петра Христова - владельца сети крупнейших компаний-производителей молочных продуктов "Лактима". Об этом сообщает болгарский новостной портал Novinite.bg.

"Бизнесмен Петр Христов застрелен на улице Ралевица в районе Манастирски Ливади возле торгового центра.... Выстрелы раздались в начале одиннадцатого, когда Христов шел на работу", - говорится в сообщении.

По данным издания, Христов получил восемь пуль из малокалиберного пистолета в спину. Смерть 49-летнего бизнесмена наступила по дороге в больницу.

В МВД Болгарии сообщили, что в ходе расследования полиция изучает все возможные версии преступления, в том числе связанные с бизнесом погибшего, а также возможным наличием у убийцы личных мотивов.

У Петра Христова остался сын и дочь, которая три месяца назад родила ребенка. Сын и внук бизнесмена также носят имя Петр.

Правоохранителям не удалось задержать стрелка по горячим следам. Не помогли даже введенные в начале 2018 года в Софии повышенные меры безопасности, связанные с предстоящим проведением в столице страны церемонии передачи председательства Болгарии в Евросоюзе.