В Бразилии обнаружили автомобиль исчезнувшего посла Греции с обгоревшим телом

Полиция Рио-де-Жанейро (Бразилия) обнаружила в обгоревшей машине тело мужчины, который, предположительно, является пропавшим три дня назад послом Греции в Бразилии Кириакосом Амиридисом.

Об этом сообщило бразильское издание Globo, передает РБК-Украина.

Автомобиль был найден на территории муниципалитета Нова-Игуасу, где в последний раз видели греческого дипломата. По данным правоохранительных органов, номера на машине совпадают с авто, которое арендовал посол. Для установления личности погибшего тело отправлено на экспертизу.

Отметим, согласно заявлению полиции, посла Амиридиса в последний раз видели в понедельник вечером, 26 декабря, в доме друзей его жены в районе Рио-де-Жанейро, где сегодня нашли машину. Версию с похищением в полиции не рассматривали.

"Мы расследуем некоторые версии, но не эту. Если бы его похитили, то злоумышленники уже бы вышли на контакт с нами", - заявлял ранее инспектор бразильской полиции.

Напомним, ранее СМИ сообщили, что в Бразилии без вести пропал посол Греции Кириакос Амиридис, которого в последний раз видели 26 декабря в Рио-де- Жанейро.