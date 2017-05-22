В Бразилии около 20 тыс. протестующих требовали отставки президента

В Бразилии в 15 из 27 регионов прошли акции протеста с требованием отставки президента Мишела Темера.

Об этом сообщает РБК-Украина.

В самом большом бразильском городе Сан-Паулу состоялся протест, на который вышли около 20 тысяч человек с плакатами с требованием проведения досрочных выборов президента.

Стоит отметить, что ранее общественные движения, представляющие интересы бразильцев с правыми взглядами, отказались от участия в акция протеста со ссылкой на "соображения безопасности". При этом они добавили, что позже проведут собственные протесты за отставку Темера.

Напомним, в соответствии с конституцией Бразилии, если президент уйдет в отставку, проведение прямых досрочных выборов не будет, так как нового главу государства выберет парламент.

Как сообщал MIGnews.com.ua, в Праге и ряде других чешских городов прокатилась очередная волна акций протеста против президента Милоша Земана и председателя движения "ANO" ("ДА"), министра финансов Андрея Бабиша. По имеющейся информации, наибольшее количество несогласных собрались на главной Вацлавской площади в Праге: там вышло несколько тысяч демонстрантов.