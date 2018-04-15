В Британии инициировали "народный референдум" против Brexit

Проевропейские члены парламента Великобритании, бизнесмены и активисты запускают кампанию в поддержку еще одного референдума по Brexit, сообщает BBC со ссылкой на актера Патрика Стюарта.

По его словам, капания "Голос общественности" призвана объединить все группы противников выхода страны из Европейского союза и добиться нового референдума, который позволит Британии остаться в Союзе.

"Положения и условия выхода Великобритании из Евросоюза совершенно отличаются от тех, какими они представлялись в ходе подготовки к референдуму 2016 года", - отмечает Стюарт.

Противники Brexit в воскресенье, 15 апреля, собрались на митинг в северной части Лондона. По словам организаторов, в нем приняли участие около 1200 человек, включая депутатов британского парламента.

Отметим, Великобритания официально прекратит быть членом ЕС в марте 2019. Британские консерваторы и лейбористы пока что исключают возможность проведения еще одного референдума.

Как сообщалось, Лондон и Брюссель достигли согласия по ряду важных вопросов, которые войдут в текст соглашения о выходе Британии из ЕС.

Тем временем премьер-министр Великобритании Тереза Мэй исключила возможность второго референдума о выходе страны из Европейского союза.

Ранее председатель Совета Европы Дональд Туск разослал лидерам стран-членов Европейского союза стратегию отношений с Великобританией после Brexit.