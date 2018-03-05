В Британии отравили бывшего офицера-перебежчика российского ГРУ - СМИ

В Великобритании в торговом центре женщина и мужчина потеряли сознание, после чего их госпитализировали с серьезным отравлением неизвестным веществом, сообщает ВВС.

По информации издания, отравлен 66-летний бывший российский разведчик Сергей Скрипаль. Скрипаль был осужден в 2006 году за шпионаж в пользу Великобритании, а в 2010 году помилован наряду с тремя другими россиянами. Позже их обменяли на задержанных в США российских агентов. С 2010 года Скрипаль проживает в Великобритании.

Инцидент с отравлением произошел в британском городе Солсбери. По информации полиции, мужчина и женщина сейчас находятся в реанимации. Они в критическом состоянии, видимых повреждений на телах нет.

Отмечается, что после госпитализации, торговый центр окружили специалисты в защитных костюмах. Они чистили прилегающую территорию. Само вещество, которым вероятно отравили людей, не идентифицировали.

Сергей Скрипаль родился в 1951 году. Долгое время он служил в Главном разведывательном управлении, а затем вышел в отставку в звании полковника. В течение нескольких лет работал в управделами российского МИД. В декабре 2004 года ФСБ арестовала Скрипаля, обвинив его в сотрудничестве с британской разведкой. На него завели дело о госизмене. Следствие пришло к выводу, что Скрипаль был завербован еще в 1995 году. Российские власти посчитали, что даже после увольнения экс-разведчик продолжал передавать секретные данные, которые добывал через бывших сослуживцев.

Скрипаль признал свою вину и в 2006 году был осужден Московским окружным военным судом на 13 лет тюремного заключения в колонии строго режима. Его лишили всех званий.

Полностью свой срок Скрипаль не отсидел. В июле 2010 года его, а также ученого Игоря Сутягина и еще двух осужденных за измену россиян Александр Запорожского и Геннадия Василенко обменяли на группу российских разведчиков, разоблаченных в США. В их числе были генерал-майор СВР Михаил Васенков и Анна Чапман. Указ о помиловании Скрипаля подписал президент России Дмитрий Медведев - сообщалось, что Скрипаль и трое других заключенных россиян обратились с соответствующими обращениями.

Тема шпионажа в Украине также более, чем актуальна. Так, гражданина Беларуси 33-летнего Юрия Политику будут судить в Украине по обвинению в шпионаже. СБУ обвиняет его в передаче секретных данных иностранному государству.

Также 21 декабря 2017 года СБУ задержала должностное лицо Секретариата Кабинета министров Станислава Ежова по подозрению в работе на российские спецслужбы. В его обязанности входил перевод встреч главы Кабмина с иностранными делегациями. Согласно данным следствия, Ежова завербовали во время длительной заграничной командировки.

Как сообщили в СБУ, задержанный помощник-переводчик премьер-министра Украины Станислав Ежов собирал информацию о зарубежных поездках украинского премьера по заданию Главного разведывательного управления Генштаба Вооруженных сил Российской Федерации.

По материалам: BBC