В Британии отреагировали на интервью подозреваемых в отравлении Скрипалей

В Британии заявили, что заявления подозреваемых в отравлении Скрипалей не заслуживают доверия

В Британии заявили, что подозреваемые в отравлении бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля Александр Петров и Руслан Боширов являются офицерами военной разведки России. Об этом говорится в сообщении министерства иностранных дел Британии в четверг, передает Reuters.

"Правительству очевидно, что эти люди - офицеры российской военной разведки, ГРУ, и что они использовали чрезвычайно токсичное незаконное химическое оружие на улицах нашей страны", - сказал представитель МИД Великобритании.

Член парламента от Солсбери Джон Глен написал в Twitter, что заявления Петрова и Боришова "не заслуживают доверия и не совпадают с широко признанными разведданными, которые имеются на этих людей".

"Рад, что Александр Петров и Руслан Боришов смогли увидеть всемирно известные достопримечательности Солсбери. Однако очень странно проделать весь этот путь ради всего двух дней с "Новичком" в багаже", - сказал Глен.

Напомним, в интервью одному из российских телеканалов они сообщили: "Мы планировали оторваться в Лондоне. В Солсбери поехали посмотреть на собор, Олд Сарум, Стоунхендж. Но 3 марта был сильный снегопад, поэтому мы не смогли нормально погулять. 4 марта мы вернулись, чтобы все-таки увидеть достопримечательности. Мы не знали раньше, кто такой Скрипаль".

Ранее в Британии установили личности двух мужчин, которые фигурируют в отравлении экс-шпиона Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в английском городе Солсбери. Их обвинили в заговоре убийства Скрипалей с использованием вещества "Новичок". Позже было установлено, что сотрудники ГРУ РФ, которых подозревают в отравлении Скрипалей, с сентября 2016 года по март 2018 почти 30 раз летали в Европу, чаще всего - в Женеву.

Как заявил министр безопасности Великобритании Бен Уоллес, президент России Владимир Путин несет конечную ответственность за отравление нервно- паралитическим веществом Скрипалей.