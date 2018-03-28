В Британии проверяют более 700 виз, выданных состоятельным россиянам

Министерство внутренних дел (МВД) Великобритании проверяет визы, выданные всем состоятельным россиянам по программе привлечения инвесторов. Об этом заявила премьер-министр Британии Тереза Мэй, передает The Times.

Сообщается, что в рамках программы по привлечению инвесторов 706 состоятельных россиян получили британские визы в период с 2008 по 2015 годы.

Сейчас МВД страны изучает правильность использования процедуры получения указанных виз. Также ведомство проверяет существуют ли в программе лазейки, позволяющие въезжать в Британию иностранцам, "которые не могут попасть в страну иным образом".

Напомним, правительство премьер-министра Великобритании Терезы Мэй разработает новую антитеррористическую стратегию для предотвращения действий террористов на ранней стадии.