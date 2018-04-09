В Британии снесут дом Скрипаля, а также паб и ресторан - СМИ

Дом отравленного в Великобритании бывшего двойного агента Сергея Скрипаля, а также паб и ресторан, которые он вместе с дочерей посетили в день отравления, скорее всего будут снесены.

Об этом стало известно британскому изданию Mail on Sunday.

Издание сообщило, что дом Скрипаля скорее всего будет полностью снесен, поскольку это экономически выгоднее, чем проверять весь дом на присутствие "Новичка".

Итальянский ресторан Zizzi и паб The Mill, которые Скрипали посетили за несколько часов до того, как они были найдены без сознания, вероятно также будут снесены.

На этой неделе правительство планирует построить трехметровые заборы вокруг мест, где Скрипали побывали в день отравления, и где ведется расследование. В этих местах продолжают работать следователи. Заборы простоят там как минимум до осени.

Ранее сообщалось, что отравленный в Великобритании бывший российский двойной агент Сергей Скрипаль больше не находится в критическом состоянии.

Сергея Скрипаля вместе с дочерью отравили 4 марта в британском Солсбери, с тех пор они оба находятся в больнице.