В Британии завершилось голосование на выборах премьера

В Великобритании члены Консервативной партии завершили голосования за нового лидера партии, который также станет премьер-министром страны. Об этом сообщает УНН со ссылкой на News18.

Члены Консервативной партии должны были проголосовать за одного из двух кандидатов. На должность претендуют бывший мэр Лондона и экс-министр иностранных дел Борис Джонсон и действующий глава МИД Джереми Хант.

Сейчас ведется подсчет голосов. Для победы кандидату необходимо набрать более 50% голосов. Имя победителя выборов объявят 23 июля в 12:00 по местному времени (14:00 по киевскому времени). После чего 24 июля королева Соединенного королевства Елизавета II примет отставку Терезы Мэй.

Напомним, что в Британии в понедельник, 22 июля, состоится последний этап выборов лидера правящей Консервативной партии и премьер-министра страны.