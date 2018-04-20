В британском Солсбери остаются зараженные "Новичком" места

В британском городе Солсбери, где 4 марта отравили Сергея Скрипаля и его дочь Юлию, до сих пор могут оставаться места с концентрацией нервно- паралитического токсина "Новичок".

Об этом пишет BBC со ссылкой на информацию, озвученную чиновниками из Департамента окружающей среды, продовольствия и сельского хозяйства Британии (Defra).

В четверг представители Defra встретились с жителями Солсбери, и те пожаловались, что после отравления Скрипалей в городе остаются закрытыми несколько заведений, в том числе паб The Bishop's Mill, ресторан Zizzi, парковка в центре города, два центра скорой помощи и полицейский участок.

"Мы должны исходить из того, что в определенных условиях там будут относительно высокие концентрации, скорее всего, на конкретных очень ограниченных участках, которые могут быть опасны для человека", - пояснил на встрече главный научный советник Defra Иэн Бойд.

По словам Бойда, в городе по-прежнему сохраняются "очаги", где остались следы концентрации нервно-паралитического токсина, а общая стоимость работ по очистке города оценивается в несколько миллионов фунтов. "Мы уже знаем, что в этих местах сохраняется высокая концентрация", - добавил Бойд.

Напомним, Сергей и Юлия Скрипаль были обнаружены без сознания в городе Солсбери 4 марта. Власти Великобритании обвинили в причастности к инциденту Россию. В Лондоне утверждают, что Скрипалей отравили нервно-паралитическом веществе "Новичок", которое разрабатывалось в России. Позднее Организация по запрещению химического оружия опубликовала доклад, в котором говорится, что эксперты подтверждают выводы экспертов Британии. В закрытой части доклада приведена формула вещества, с помощью которого было совершено нападение.

10 апреля стало известно, что Юлию Скрипаль выписали из больницы. Ее отец все еще остается в больнице.