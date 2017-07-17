В Брюсселе начинается первый раунд переговоров по Brexit

Британский министр по вопросам Brexit Дэвид Дэвис сегодня встретится с главным переговорщиком Евросоюза Мишелем Барнье, который положит начало первому раунду переговоров относительно выхода Великобритании из состава ЕС.

Об этом сообщает агентство Рейтер.

"Мы положили хорошее начало в прошлом месяце, и на этой неделе начинаются реальные переговоры. Защита прав всех наших граждан является первоочередной задачей для меня в этом раунде, и я понимаю, что это то, в чем мы должны достичь реального прогресса", - отметил Дэвис.

Ранее его офис называл предложение, сделанное Британией в прошлом месяце относительно прав граждан ЕС, "справедливым и серьезным", хотя Барнье отверг его как не соответствующее требованиям ЕС.

Отмечается, что первый раунд переговоров продлится четыре дня, после чего в четверг состоится плановая пресс-конференция.

Рабочие группы сосредоточатся на трех направлениях: права граждан, требования ЕС относительно уплаты Британией около EUR60 млрд для покрытия текущих бюджетных обязательств ЕС и другие нерешенные вопросы, например, что произойдет с британскими товарами в магазинах ЕС после Brexit.

В свою очередь, четвертая группа, возглавляемая Дэвисом и представителями Барнье Оливером Роббинсом и Сабине Вейан, сосредоточится на устранении проблем в Северной Ирландии, когда новая граница ЕС отделит британский регион от Ирландии.

Еще три недели переговоров, которые нужны для согласования мнений 27 правительств стран-членов, запланированы на конец августа - начало октября.

Напомним, что на прошлой неделе британское правительство обнародовало законопроект о выходе страны из ЕС.