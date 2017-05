В Брюсселе завершилась встреча лидеров Евросоюза с Трампом

В Брюсселе завершилась встреча президента Европейского Совета Дональда Туска, президента Европейского парламента Антонио Таяни, главы Европейской комиссии Жана-Клода Юнкера с президентом США Дональдом Трампом. Об этом сообщает корреспондент РБК-Украина.

Так, сообщается, что на встрече также присутствовали министр обороны США Джеймс Меттис и госсекретарь США Рекс Тиллерсон.

По итогам встречи Трамп, Туск и Юнкер не сделали никаких заявлений. Таяни сообщил, что встреча с Трампом прошла хорошо.

"Общие точки соприкосновения найдены по вопросам борьбы с терроризмом, ИГИЛ и по отношению с Северной Кореей. Также, обсуждали промышленное и торговое сотрудничество, и ситуацию на ближнем востоке", - сказал Таяни.

По его словам, вопросы России и Украины на встрече не поднимались.

Корреспондент "Радио Свобода" Рикард Йозвяк сообщает, что, по итогам встречи, у Туска и Трампа нет единого мнения на счет России.

Tusk says he and Trump don't have a common opinion on #russia - Rikard Jozwiak (@RikardJozwiak) May 25, 2017

Отметим, сегодня в Брюсселе проходит встреча глав стран НАТО. Переговоры Трампа с лидерами Евросоюза состоялись непосредственно перед ее началом.

апомним, ранее госсекретарь США Рекс Тиллерсон заявлял, что Российская Федерация сможет вернуться в G7 только после того, как восстановит суверенитет Украины.