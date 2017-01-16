В Чечне убит личный охранник Кадырова

В Чеченской республике Российской Федерации убит личный охранник главы республики Рамзана Кадырова. Об этом сообщают "Кавказ.Реалии" со ссылкой на собственные источники.

"В райцентре Курчалой прошли похороны Алихана Геланиевича Музаева, одного из охранников главы Чечни Рамзана Кадырова...Вечером 15 января местные силовики захватили его, а через некоторое время вернули семье его труп", - говорится в сообщении.

Как отмечается, Музаева подозревали в том, что он планировал вооруженную акцию против режима вместе со своими односельчанами, которые, по словам источников издания, могут быть членами антиправительственного подполья.

"Родственникам кадыровцы объяснили, что в ходе задержания подозреваемый выхватил пистолет у одного из полицейских и застрелился. Сообщается, что семья Музаева не верит в версию о его самоубийстве. Застреленного жителя Курчалоя похоронили тайно 16 января", - говорится в сообщении.

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