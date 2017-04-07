В Чехии суд подтвердил решение о закрытии посольства "ДНР"

Краевой суд в чешском городе Острава принял решение о ликвидации так называемого представительского центра террористической "ДНР" в Чехии, который возглавляет представительница организации "N'arodn'i domobrana" ("Народное ополчение") Неля Лискова.

Об этом сообщает местное издание HlidaciPes со ссылкой на представителя суда.

Данное решение было принято на запрос министра иностранных дел Чехии Любомира Заоралка (Lubom'ir Zaor'alek), сделанное еще осенью 2016 года, со второй попытки. "Председательнице организации было вручено постановление о возбуждении дела", - сказала представительница областного суда в Остраве Лючи Ольшарова.

Так, Заоралек выступил с инициативой о закрытии "консульства "ДНР" в сентябре 2016 года, но суд в феврале 2017 года попросил его дополнить жалобу и внести разъяснения.

По словам министра, создание этого объединения "противоречит нормам международного права, на которые указывает Конституция Чешской Республики, в частности, обязательство уважать территориальную целостность других стран".

В октябре прошлого года крайовый суд в городе Острава потребовал от представительского центра террористической "ДНР" сменить название организации.

Ранее Министерство иностранных дел Украины вручило ноту протеста посольству Чехии в связи с подтверждением информации о регистрации властью г. Острава "представительского центра ДНР".

Народный депутат Ирина Фриз опубликовала обращение к главе СБУ Василию Грицаку, подписанное несколькими парламентариями, в котором руководителя ведомства просят открыть уголовное дело и объявить в розыск так называемого представителя "ДНР" в Чехии Лискову.

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