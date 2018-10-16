В Чехии задержали россиян по подозрению в хакерской атаке на МИД

Пражская прокуратура сообщает, что обвиняемые могли заработать на хакерских атаках сотни миллионов чешских крон

В Чехии задержали нескольких гражда России. Их обвиняют во взломе компьютерной системы МИД Чехии и во вмешательстве в работу системы выдачи видов на жительство. Об этом сообщает BBC со ссылкой на прокуратуру Праги.

По информации пражской прокуратуры, 18 сентября были задержаны восемь человек, среди которых - граждане России и Вьетнама. Сколько среди задержанных россиян - не уточняется.

В тот же день им были предъявлены обвинения в несанкционированном доступе к компьютерным сетям и в участии в организованной преступной группе. Четверым из них также предъявили обвинения в отмывании денег.

В сообщении пражской прокуратуры говорится, что обвиняемые могли заработать на хакерских атаках сотни миллионов чешских крон.