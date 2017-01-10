В Черногории заявили, что у Януковича-младшего нет никакого бизнеса в стране

Правительство Черногории опровергает информацию о том, что Александр Янукович ведет деловую активность в этой стране. Об этом говорится в сообщении Агентства по предотвращению отмывания денег и финансирования терроризма Черногории, пишет Радио Свобода.

Согласно заявлению ведомства, законодательство Черногории обязывает банки присылать в агентство уведомления, если лица, находящиеся под санкциями, пытаются осуществить любые операции.

"Пока же никакой информации о попытках Александра Януковича осуществлять в Черногории любую деловую деятельность или инвестиции не поступало", - отметили в агентстве.

При этом в правительстве отрицают и возможность "какой-либо инвестиционной деятельности со стороны Александра Януковича".

Как сообщал MIGnews.com.ua ранее, старший сын беглого экс-президента Украины Виктора Януковича Александр Янукович решил заняться в Черногории строительством прибрежных квартир и бизнес-объектов.