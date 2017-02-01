В Черном море начались учения НАТО

С 1 по 10 февраля в восточной части акватории Черного моря пройдут учения НАТО "Щит моря" (Sea Shield), в которых примут участие военно-морские силы восьми государств, пишет Страна.ua со ссылкой на пресс-службу Военно- морских сил Румынии.

В ходе учений, в которых будут задействованы 2,8 тыс. военнослужащих из Болгарии, Канады, Греции, Румынии, Испании, США, Турции и Украины, 16 надводных кораблей, одна подводная лодка и десять самолетов, планируют отработать стандартные методы отражения воздушных, подводных и наземных атак.

Учения пройдут на площади в 80 тыс. кв. км. Координировать ход "Щита моря" будет командующий румынским флотом, руководство военно-морской группой (миноносец, четыре фрегата, подводная лодка, шесть самолетов иностранных партнеров, и 11 суден и четыре самолета Румынии) обеспечит фрегат "Король Фердинанд".

С 3 по 5 февраля румынский порт Констанца прибудут испанский и канадский фрегаты "Альмиранте Хуан де Борбон" и "Сент-Джонс" из состава Второй группы постоянной готовности объединенных военно-морских сил (SNMG2) НАТО.

Кроме того, в порт зайдет эсминец ВМС США "Портер", оснащенный системой ПРО "Иджис", турецкая подлодка и фрегат "Фатих", один болгарский фрегат.

От ВМФ Турции прибудут два фрегата, два корвета, два ракетных корвета, два тральщика, два корабля, оснащенных ракетами с подвижным стартом.

В воздух поднимутся американский самолет-разведчик, турецкий патрульный самолет, два истребителя ВВС Румынии МиГ-21, румынский вертолет для эвакуации раненых. Украина и Греция направят на учения военнослужащих своих ВМФ.

Как сообщал MIGnews.com.ua, ранее Верховная Рада разрешила допуск в Украину вооруженных сил других государств. Президент Петр Порошенко утвердил план проведения многонациональных учений Вооруженных Сил Украины в 2017 году, а также порядок допуска на территорию Украины подразделений вооруженных сил других стран.