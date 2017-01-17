В Давосе открылся Всемирный экономический форум

В швейцарском Давосе 17 января открылся 47-й ежегодный Всемирный экономический форум.

Открытие форума ознаменовано выступлением китайского лидера Си Цзиньпина.

Согласно сообщению на сайте форума, в этом году соберется более трех тысяч представителей власти, международных организаций, бизнеса, гражданского общества со всего мира.

На мероприятии также будут присутствовать представители ведущих международных организаций, таких как, ООН, ВТО, МВФ.

Ранее президент Украины Петр Порошенко выразил намерение пропустить ланч украинского бизнесмена Виктора Пинчука в Давосе.