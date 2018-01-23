В Давосе открылся Всемирный экономический форум: о чем будут говорить

Во вторник, 23 января, в швейцарском Давосе открылся Всемирный экономический форум, который пропагандирует международную торговлю, свободное движение рабочей силы, а также уделяет внимание проблемам экологии. Форум продлится до 26 января. На мероприятие соберутся 3000 участников из 119 стран, передает пресс-служба ВЭФ.

Примечательно, что накануне ВЭФ Давос засыпало снегом. Поезда между Давосом с Клостерсом, где также размещаются делегаты форума, ходили с большими опозданиями.

В этом году в Давос прибудет президент США Дональд Трамп, а также президент Украины Петр Порошенко.

Программа на 23 января:

Открытие форума с Нарендра Моди, премьер-министр Индии; Идея с Кейт Бланшетт; Идея с Шахрукх Кханом; Слушания на тему: "Пол, власть и прекращение сексуальных домогательств"; "Специальный адрес" премьер-министра Джастина Трюдо.

О чем будут говорить

Из повестки форума следует, что обсуждать на форуме будут прогноз о развитии цифровой экономики, технологии блокчейн и криптовалюты.

Влияние искусственного интеллекта на общество и бизнес: состояние технологий в сфере AI в 2018 году не обойдут стороной в Давосе. Будет обсуждаться разбитие робототехники и искусственного интеллекта в сфере здравоохранения.

Кроме того в первую очередь будет обсуждаться социальное расслоение, которое сокращает численность среднего класса в странах G20. В связи с этим Лондонская школа экономики предлагает обсудить в Давосе доклад Beveridge 2.0 с инициативами по рынку труда.

Во вторник, 23 января на форуме выступит премьер-министр Индии Нарендра Моди и премьер Канады Джастин Трюдо.

А что Украина?

Петр Порошенко примет участие в дискуссии "Центральная и Восточная Европа: новая повестка дня контитенту" в последний день форума.

Кроме Дональда Трампа и Петра Порошенко в Давосе будут Дональд Трамп, который выступит также 26 января, председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер, канцлер Германии Ангела Меркель, президент Франции Эммануэль Макрон, британский премьер Тереза Мэй.

Российскую делегацию в Давосе-2018 возглавляет вице-премьер Аркадий Дворкович.

Приедут Генсек ООН, глава Всемирной торговой организации, руководители Организации экономического сотрудничества и развития, Всемирного банка и МВФ.

Давос посетят 1900 руководителей ведущих компаний мира и 900 представителей неправительственных организаций.

Участники посетят свыше 400 сессий, которые посвящены наиболее актуальным проблемам современности. В программе заявлено несколько сотен вопросов - от экономических до гендерного неравенства. Также одна из сессий будет посвящена сексуальным домогательствам. Ожидается, что канцлер Германии расскажет о будущем Европы, а президент Франции предложит свое видение "мира завтрашнего дня".

В этом году все сопредседатели форума - женщины. В их число вошли директор- распорядитель МВФ Кристин Лагард, гендиректор IBM Джинни Рометти, а также премьер-министр Норвегии Эрна Сульберг.

В текущем году обеспечение безопасности Давосского форума обойдется властям приблизительно в 9 млн франков. Накануне форума Давос замело снегом, многие дороги закрыты. Впрочем, как заявили в ВЭФ, это не помешает провести мероприятие.

В этом году в украинской делегации запланировано не мало встреч на полях Давосского форума. В первую очередь, ожидается анонсированная накануне МИД встреча Порошенко с президентом США Трампом. К слову, Трамп станет вторым в истории президентом США, принявшим участие в форуме. До него сюда приезжал Билл Клинтон. Президент США выступит со специальной речью в последний день форума - 26 января.

Также директор-распорядитель Международного валютного фонда Кристин Лагард планирует встретиться с Порошенко. В МВФ предположили, что стороны обсудят "последние события и перспективы реформ в Украине". Не исключено, что Лагард и Порошенко будут говорить и о законопроекте об Антикоррупционном суде, который ранее в МВФ раскритиковали.

Всего же у украинского президента намечено порядка 20 встреч на полях форума.

Кроме того, на форуме впервые откроется Украинский Дом. Его тема - "Украина: креативность, инновации, возможности". Организаторы отмечают, что лидерам мирового бизнеса, технологий и инвестиций будут представлены инвестиционные возможности в украинские секторы ИТ и инноваций.

На Всемирном экономическом форуме состоится и традиционный "украинский завтрак". Он запланирован на 25 января и ожидается, что почетным гостем станет президент Порошенко. В прошлом году глава государства решил не посещать данное мероприятие.

Отметим, что программа рабочей поездки президента пока не обнародована.

Напомним, что Петр Порошенко и Дональд Трамп могут неформально встретиться друг с другом на одном из мероприятий Всемирного экономического форума в Давосе.