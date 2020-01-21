В Давосе стартовал юбилейный Всемирный экономический форум

Всемирный экономический форум продлится с 21 по 24 января.

На юбилейном Всемирном экономическом форуме в Давосе мировые лидеры, руководители, мыслители и знаменитости соберутся для того, чтобы представить свои взгляды на темы, выбранные основателем WEF Клаусом Швабом: от деглобализации к четвертой промышленной революции.

Во время форума планируется обсудить следующие вопросы:

вопрос развития новых технологий и возможных угроз от их развития;

изменение климата и защиты биоразнообразия планеты;

развитие бизнеса в условиях технологических и внутренних изменений;

проблема охраны здоровья;

вопросы профессионального развития и будущего "рынка труда";

урегулирование военных конфликтов в "горячих точках".

Отмечается, что в рамках Всемирного экономического форума-2020 стартуют два глобальных проекта - образовательная программа, которая охватит 1 млрд человек, а также инициатива по посадке 1 млрд деревьев на планете.

Украинскую делегацию в Давосе будет представлять президент Владимир Зеленский, который прибудет на форум 22 января, глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия, глава правления НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев, глава агрохолдинга "Мироновский хлебопродукт" Юрий Косюк, режиссер Олег Сенцов и др.