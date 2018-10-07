В день рождения в Питере пожелали Путину "долгих лет тюрьмы"

В Санкт-Петербурге прошла протестная акция, участники которой растянули баннер с надписью "Долгих лет тюрьмы", адресованный президенту России Владимиру Путину. Об этом сообщает Медиазона.

Уточняется, что акция протеста была приурочена ко дню рождения президента России, которому сегодня, 7 октября, исполняется 66 лет.

Сообщается, что протестующие перекрыли улицу Восстания и зажигали фаеры.

На данный момент все участники акции задержаны полицией. Также, по информации журналистов, правоохранителями был задержан как минимум один человек, который не имел никакого отношения к перфомансу.

Напомним, что за последний год уровень недоверия к президенту России Владимиру Путину упал в несколько раз и находится на уровне 2013 года.