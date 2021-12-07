Відеозустріч президентів: Байден пригрозив Путіну "потужними санкціями"

Під час відеоперемовин із російським лідером Володимиром Путіним президент США Джо Байден попередив його про "потужні економічні та інші заходи" з боку Сполучених Штатів та країн-союзників у випадку збройної агресії проти України.

Про це мовиться у комюніке Білого дому за підсумками 2-годинної розмови.

"Президент Байден висловив глибоке занепокоєння Сполучених Штатів і наших європейських союзників з приводу нарощування Росією сил довкола України та чітко дав зрозуміти, що США і союзники відреагують потужними економічними та іншими заходами у разі військової ескалації", - йдеться у повідомленні.

Також у Вашингтоні запевнили, що американський лідер традиційно підтвердив свою підтримку суверенітету та територіальної цілісності України, а також закликав до деескалації у відносинах з Росією та повернення до дипломатії.

"Обидва президенти доручили своїм командам продовжувати перемовини з цього питання, а США робитимуть це у тісній співпраці з союзниками та партнерами", - уточнили в Білому домі.

Крім того, Байден і Путін порушили питання діалогу США та Росії щодо стратегічної стабільності, кібератак, а також спільну роботу над "регіональними проблемами, такими як Іран".

Нагадаємо, після розмови із лідером країни-агресорки Байден проведе переговори з українським колегою Володимиром Зеленським.

5 канал