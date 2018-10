В доме Билла и Хиллари Клинтон нашли бомбу

В доме экс-президента США Билла Клинтона и его супруги, бывшего государственного секретаря и кандидата в президенты Соединенных Штатов Хиллари Клинтон обнаружили бомбу, передает агентство Associated Press.

Дом Клинтонов находится в пригороде Нью-Йорка.

"Бомба найдена дома Хиллари и Билла Клинтона в пригороде Нью-Йорка", - говорится в сообзении AP в Twitter.

BREAKING: Bomb found at home of Hillary and Bill Clinton in New York City suburb. - The Associated Press (@AP) October 24, 2018

В свою очередь The New York Times пишет, что найденная бомба похожа на взрывное устройство, обнаруженное в доме миллиардера Джорджа Сороса.

23 октября полицейские обнаружили взрывное устройство в почтовом ящике миллиардера и филантропа Джорджа Сороса. По словам властей, взрывотехники ликвидировали пакет. Сорос также живет в пригороде Нью-Йорка.