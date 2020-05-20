"Відредагована нісенітниця" - в штабі Байдена прокоментували "плівки Деркача"

У штабі Джо Байдена назвали "плівки Деркача", на який американський політик розмовляє з Петром Порошенком, відредагованою нісенітницею. Про це повідомляє видання The Washington Post з посиланням на спікера Байдена Ендрю Бейтса, який зазначив, що запис піддався сильному редагуванню з боку сторонніх осіб.

"Вони в значній мірі відредагували розмову, після цього вона стала повною нісенітницею", - сказав Бейтс.

За його словами, "плівки Деркача" - не що інше, як спроба РФ дискредитувати самого Джо Байдена.

Нагадаємо, екс-регіонал та чинний позафракційний народний депутат України Андрій Деркач оприлюднив аудіоматеріали, які нібито можуть свідчити про вплив ексвіцепрезидента США Джозефа Байдена на п'ятого президента України Петра Порошенка.

За словами народного депутата, записи він отримав від журналістів- розслідувачів, а сам запис розмов нібито робив особисто Порошенко.

Деркач додав, що перша тема записів стосується "отримання $ 1 млрд в обмін на збереження схем Burisma і міжнародної корупції". Ці записи нібито датовані 2015-2016 роками і в них йдеться про необхідність звільнення в той час генпрокурора Віктора Шокіна, "який тоді розслідував справу Burisma і вийшов на Байдена".

Друга тема записів, за словами Деркача, стосується розвалу парламентської коаліції і майбутніх виборів у лютому 2016 року. Мовляв, Порошенко визнавав, що коаліції немає, але замість оголосити перевибори, як того вимагає Конституція, він дотримувався обіцянок, даних особисто Байдену, і блокував відставку Кабміну.

Деркач додав, що передав всі в Офіс генерального прокурора для реєстрації кримінального провадження.

За матеріалами The Washington Post