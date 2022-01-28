Відсутність у Росії планів щодо вторгнення в Україну підтвердили в НАТО

Росія не планує вторгнення в Україну, й у цьому переконані в НАТО, інформує Euractiv. За даними ЗМІ, в Альянсі розуміють, що для початку наступу РФ потрібно стягнути до наших кордонів на багато більше військових.

"Щоб вторгнутися в таку велику країну з такими збройними силами (такими як в Україні, - ред.), потрібні військові можливості, відмінні від тих, які розгорнуті в даний час", - зазначило джерело видання в НАТО.

В Альянсі нагадали про відсутність прав втручатися в ситуацію, позаяк Україна не є членом НАТО. Проте все б змінилося, якби такого роду небезпека торкнулася будь-якої іншої країни, яка є членом організації.

"Якщо Росія допустить помилку, напавши на державу-член НАТО, у нас буде третя світова війна", - підкреслило джерело.

При цьому в Альянсі не забувають про статус України як партнера з підвищеними можливостями. Саме внаслідок цього НАТО зможе ввести санкції проти РФ в разі ймовірного вторгнення.

Раніше повідомлялося, що реальною загрозою вторгнення РФ на територію України вважають 48,1% українців. Водночас 39,1% переконані, що жодного вторгнення не буде. За даними соціологів, ситуація у порівнянні з серединою грудня 2021 року практично не змінилася.