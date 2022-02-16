"Відведення" російських військ: Поки що жодного оптимізму немає - глава Міноборони Литви

Потрібно дочекатися підтверджень того, що Росія почала суттєве відведення військ від України, бо наразі приводу для оптимізму у зв'язку з цим немає. Про це глава Міноборони Литви Арвідас Анушаускас заявив BNS, повідомляє Delfi.

Він закликав не поспішати з оцінками ситуації.

"Оскільки масивне стягування військ до кордонів України як було, так і триває, ці кілька ознак можуть бути й передислокацією військ. Так що, перепрошую, але поки що ніякого оптимізму в цій ситуації в мене немає, але якщо так буде (відведення військ. – Ред.), то, звичайно, дуже добре", – сказав він.

Анушаускас написав 16 лютого зранку, що Литва солідарна з Україною, та зазначив, що "інструктори з батальйону ППО професійно навчатимуть українців застосуванню ПЗРК Stinger".

Глава комітету Сейму з нацбезпеки та оборони Лаурінас Кащюнас також вважає, що повідомлення про відведення військ не підтверджені та можуть бути неправдивими.

"Сьогодні даних, які підтверджують це, у мене немає. Не виключаймо, що це можуть бути тактичні маневри: одні сили відводяться, інші можуть підводитися, одні навчання закінчуються, інші починаються", – сказав він, додавши, що Україні, можливо, доведеться далі жити з такою концентрацією російських військ біля кордонів.

Вранці 15 лютого 2022-го в Міноборони РФ заявили, що повертають із навчань на постійні бази частину солдат двох округів. На Банковій назвали це "правильним сигналом".